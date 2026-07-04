الاتحاد الأوروبي يهنىء مصر لتأهل منتخبها الوطنى لدور الـ16 بكأس العالم

هنأت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا المنتخب الوطني المصري لكرة القدم على المباراة الرائعة التي جرت أمس والتي انتهت بصعود مصر إلى الدور الـ 16 بمنافسات كأس العالم لكرة القدم.

صرحت بذلك المفوضة الأوروبية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم السبت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية إن المسئولة الأوروبية استهلت المباحثات التي عقدت اليوم بتوجيه التهنئة على الآداء المشرف للمنتخب الوطني والتي جرت الليلة الماضية.. مضيفاً أنه تلقى أيضا العشرات من التهنئات لهذا التأهل المستحق للمنتخب المصري.