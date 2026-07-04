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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تسيطر على مدينة "كونستانتينوفكا" الاستراتيجية في دونيتسك

ضرب مستودع "كانتسيروفكا"
ضرب مستودع "كانتسيروفكا"
أ ش أ

أعلنت هيئة الأركان الروسية، السيطرة على مدينة "كونستانتينوفكا" في دونيتسك بالكامل، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بالمدينة بلغت نحو 13 ألفا و500 عسكري، بالإضافة لتدمير العديد من المعدات العسكرية.

وقال رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان الروسية، سيرجي رودسكوي -في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /السبت/- إن القوات الروسية واصلت هجومها داخل حدود مدينة "كونستانتينوفكا" وسيطرت عليها بشكل كامل، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبّدت خسائر فادحة خلال عملية السيطرة على المدينة، وبلغت هذه الخسائر نحو 13500 عسكري أوكراني، و14 دبابة، و283 مركبة قتالية مدرعة، و1400 مركبة، و200 مدفع ميداني، و8 منصات إطلاق صواريخ متعددة.

وعلى صعيد آخر، دكت القوات الروسية، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "جيران" المسيرة.

وقالت الدفاع الروسية، إنه تم استخدام طائرات" جيران-4" و"جيربيرا" المسيّرة لضرب مستودع "كانتسيروفكا" النفطي في مقاطعة زابوروجيا؛ بهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن المنشأة لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة هذه الغارات.

هيئة الأركان الروسية مدينة كونستانتينوفكا القوات الأوكرانية المعدات العسكرية

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