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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تضبط 15,591 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

السعودية
السعودية
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت خلال الفترة من 10 إلى 16 محرم 1448هـ، أسفرت عن ضبط 15,591 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي المضبوطين شمل 7,759 مخالفا لنظام الإقامة، و4,488 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,344 مخالفًا لنظام العمل.

وأضافت أن الجهات المختصة ضبطت 1,629 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، بينهم 53% من الجنسية الإثيوبية، و46% من الجنسية اليمنية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 58 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بصورة غير نظامية.

وأشار البيان إلى ضبط 17 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 27,445 مخالفًا، منهم 25,412 رجلًا و2,033 امرأة.

كما كشفت عن تنفيذ إجراءات بحق المخالفين، شملت ترحيل 12,292 مخالفًا، وإحالة 16,912 مخالفًا لاستكمال الحصول على وثائق سفر، إضافة إلى إحالة 4,174 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.

وجددت وزارة الداخلية تحذيرها من أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم أو إيواءهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم يُعد جريمة تستوجب عقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الجريمة والتشهير بالمخالفين.

وزارة الداخلية السعودية الحملات الميدانية المشتركة مخالفي أنظمة الإقامة أمن الحدود المملكة السعودية

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