الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات بوينج إلى أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات

نفت الخطوط الجوية السعودية تسليم طائرات كانت مملوكة لها إلى أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأكدت الشركة في بيان اليوم السبت على أنها باعت الطائرات المشار إليها إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة عام 2023، وأن أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بها انقطعت منذ ذلك الحين.

وقالت الخطوط السعودية إنها "تابعت ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات بتسليم طائرات من طراز بوينج 777-200 كانت مملوكة لها إلى أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وأضافت أنها "سبق أن باعت تلك الطائرات بتاريخ 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة، وفق الأطر التجارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات"، دون تسميتها.

وأكدت الشركة أن "أي صلة تشغيلية أو تجارية لها بالطائرات المذكورة انقطعت منذ تاريخ البيع".

و ذلك عقب تداول أنباء بشأن شراء إيران 5 طائرات من طراز "بوينغ 777" كانت مملوكة سابقا للخطوط الجوية السعودية، وخضوعها لأعمال تجديد داخل إيران.