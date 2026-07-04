أوكرانيا: مصرع 4 أشخاص و إصابة 27 أخرين جراء هجوم روسي على "سومي"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين، جراء هجوم جوي شنّه الجيش الروسي على مدينة "سومي" شمال شرقي البلاد.



وقال زيلينسكي، في بيان عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية، هجومًا بقنابل موجهة، استهدف وسط مدينة سومي.



وأوضح أن الهجوم طال بنية تحتية مدنية، مبينًا أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 4 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 27 آخرين بينهم 6 أطفال.



وأضاف أن طواقم البحث والإنقاذ تواصل عملياتها في الموقع، لافتًا إلى احتمال وجود عالقين تحت الأنقاض.

