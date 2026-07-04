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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر فخر للعرب.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر شعبا وقيادة بفوز المنتخب

السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة
السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة
الديب أبوعلي

أعرب عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الحكومة والشعب المصري الشقيق، بمناسبة التأهل المستحق للمنتخب المصري، وما قدمه من أداء مشرّف يعكس عراقة الكرة المصرية وروحها التنافسية، ويؤكد المكانة الرياضية المرموقة التي تحتلها مصر على المستويين العربي والدولي.

مصدر فخر لكل العرب

وأكد أن هذا الإنجاز لا يمثل انتصارًا لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر واعتزاز لكل العرب، ويبعث برسالة أمل بأن الرياضة العربية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل العالمية.

كما أشاد بما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة وإنجازات متواصلة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ما تحقق على الصعيد الرياضي يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها البلاد.

واختتم تصريحه بالتعبير عن خالص أمنياته للمنتخب المصري بمواصلة مشواره المتميز، وتحقيق المزيد من النجاحات، والمنافسة بقوة على لقب كأس العالم، بما يسعد الجماهير المصرية والعربية، ويرفع راية العرب عاليًا في هذا المحفل العالمي، متمنيًا لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار والنجاح .

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