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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطان هيثم: عُمان ملتزمة بدعم رسالة اليونسكو وترسيخ القيم الإنسانية

السلطان هيثم بن طارق يزور مقر اليونسكو في باريس
السلطان هيثم بن طارق يزور مقر اليونسكو في باريس
الديب أبوعلي

أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، التزام سلطنة عُمان الراسخ بدعم رسالة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، وذلك خلال زيارته لمقر المنظمة في باريس، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا.

وكان في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم، المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني، الذي أشاد بالدور الحضاري والثقافي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.

كما اطّلع السلطان على معرض «عُمان واليونسكو»، الذي يستعرض مسيرة التعاون بين السلطنة والمنظمة، وما تحقق خلالها من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والتراث.

وفي الكلمة التي ألقاها بمقر اليونسكو، أكد السلطان هيثم أن هذه الزيارة تجسد النهج الثابت لسلطنة عُمان في دعم المنظومة الدولية، وتعزيز دور اليونسكو في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، إلى جانب تأكيد الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي في تعزيز الحوار بين الحضارات، وتكريس ثقافة التفاهم والتعايش، ودفع مسارات التنمية المستدامة بما يخدم استقرار الشعوب وازدهارها.

وقال السلطان هيثم، إن سلطنة عُمان تواصل إسهامها الفاعل في دعم رسالة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1972، انطلاقًا من إيمانها بأن صون التراث، وتعزيز المعرفة، والاستثمار في الإنسان، تمثل ركائز أساسية لبناء المستقبل.

وأضاف أن ذلك تجسد في حفاظ السلطنة على إرثها الحضاري، وتسجيل عدد من مواقعها الثقافية والطبيعية على قائمة التراث العالمي، إلى جانب إدراج عدد من الشخصيات والأحداث التاريخية العُمانية ضمن برنامج الاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للشخصيات والأحداث المؤثرة عالميًا، بما يعكس إسهام الحضارة العُمانية في مسيرة الإنسانية.

 

جائزة اليونسكو السلطان هيثم 

وتجسيدًا لاهتمام سلطنة عُمان بصون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرًا للحوار والتفاهم بين الشعوب، أعلن السلطان هيثم بن طارق إطلاق «جائزة اليونسكو – السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي»، التي تهدف إلى تقدير جهود المؤسسات والمنظمات والمراكز والمعاهد العلمية والثقافية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب مواصلة دعم جهود صون البيئة، والبحث العلمي، وتطوير المعرفة من خلال احتضان الكراسي العلمية التابعة لليونسكو.

وأكد سلطان عُمان في كلمته الدور المحوري الذي تضطلع به اليونسكو في قيادة الجهود العالمية لتحقيق تعليم جيد وشامل، بما يمكّن الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم، وتشجيع مبادراتهم الإبداعية، وتعزيز دورهم في ريادة العمل المجتمعي.

وقال: «في عالم يشهد تحولات متسارعة، تتناغم سياسات سلطنة عُمان مع جهود اليونسكو في ترسيخ الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بما يصون حقوق الإنسان وكرامته في العصر الرقمي، ويعزز في الوقت ذاته ثقافة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لبناء مجتمعات أكثر وعيًا وتماسكًا».

وأضاف أن سلطنة عُمان تؤمن بأن مواجهة التغير المناخي مسؤولية جماعية تتطلب شراكات دولية فاعلة وحلولًا مبتكرة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، مؤكدًا مواصلة الجهود العُمانية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الابتكار في التقنيات النظيفة.

وأوضح السلطان هيثم، أن تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، وقبول الآخر، والتسامح، والانفتاح على التنوع الإنساني والحوار، يمثل المسار الأمثل لبناء عالم أكثر استقرارًا وإنسانية، تسوده العدالة، ويزدهر فيه التعايش، وتترسخ فيه قيم السلام المستدام.

وفي ختام كلمته، ثمّن السلطان هيثم بن طارق الجهود المتواصلة التي تبذلها اليونسكو في دعم أولوياتها التي تمس حاضر البشرية ومستقبلها، مجددًا تأكيد التزام سلطنة عُمان بالعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لتعزيز الدور المحوري للمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام المستدام، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم، ودعم مسارات التنمية والازدهار الإنساني في عالم أكثر توازنًا وعدلًا واستقرارًا.

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