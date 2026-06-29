ماكرون: نتعاون مع سلطنة عمان والشركاء لإزالة الألغام من مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ بلاده قررت مع سلطنة عمان التعاون مع الشركاء لإزالة الألغام من مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعا ملحوظا في ظل تصاعد التوترات والإجراءات الأمريكية، مع استمرار العبور البحري بوتيرة محدودة واعتماد متزايد على الممر الذي حددته إيران.



ورغم التراجع العام في حركة المرور، تشير المؤشرات وفق وكالة "فارس" الإيرانية، إلى تحسن نسبي مقارنة بالفترة التي شهدت تصعيدا عسكريا، ما قد يعكس وجود تفاهمات غير معلنة بين طهران وواشنطن بشأن حركة الملاحة.