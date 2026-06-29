تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز

تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعا ملحوظا في ظل تصاعد التوترات والإجراءات الأمريكية، مع استمرار العبور البحري بوتيرة محدودة واعتماد متزايد على الممر الذي حددته إيران.

ورغم التراجع العام في حركة المرور، تشير المؤشرات وفق وكالة "فارس" الإيرانية، إلى تحسن نسبي مقارنة بالفترة التي شهدت تصعيدا عسكريا، ما قد يعكس وجود تفاهمات غير معلنة بين طهران وواشنطن بشأن حركة الملاحة.

وبحسب بيانات تتبع حركة السفن، عبر عدد محدود من السفن مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها ناقلتان عملاقتان من طراز (VLCC) غير محملتين دخلتا الخليج. وأظهرت البيانات أن غالبية السفن استخدمت المسار البحري الذي حددته إيران، فيما سجل أيضا عبور عدد من السفن الخاضعة لعقوبات أمريكية.

وتأتي هذه التطورات بعد تعرض ناقلتين لهجمات قرب المضيق خلال الأيام الماضية، ما أثار مخاوف لدى مالكي السفن وشركات الشحن بشأن سلامة المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي.