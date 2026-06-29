إيران: الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول الدولة المجمدة في قطر

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران.



و أعلن بزشكيان الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، قائلا: "وفقا للخطة الموضوعة، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية الموجودة في قطر، وإعادتها إلى البلاد"، وذلك خلال لقاء مع المرجع الديني الأعلى شبيري زنجاني.

أشاد بزشكيان "بصمود الشعب الإيراني في وجه ضغوط وتهديدات الأعداء"، وقال: "في الحرب الأخيرة، دافع الشعب والقوات المسلحة والحكومة بقوة عن الوطن، ولم يسمحوا للأعداء بتحقيق أهدافهم".

يذكر أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، على دفعتين متساويتين.