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4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
محمد على

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، الاثنين، إن عدد الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل قد ارتفع بشكل حاد منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران هذا العام. 

صرح يوسي كارادي، المدير العام للهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني، لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، بأن السلطات الإسرائيلية سجلت نحو 1600 حادثة إلكترونية معادية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في يونيو  2025.

وأضاف كارادي للصحيفة أن العدد قفز إلى نحو 4800 حادثة خلال الشهر نفسه من عام 2026.

ونقل النص الألماني للمقابلة عن كارادي قوله: "بعض المجموعات تتمتع بمهارة عالية. يمكننا التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. فعلى عكس المجال العسكري، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني".

وأوضح كارادي أن الهجمات استهدفت أنظمة تستخدمها البنية التحتية الحيوية لإسرائيل، والمنظمات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجمهور، مشيرًا إلى مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة كأمثلة على الشركات الصغيرة التي تعرضت للهجوم.

قال: "حتى الآن - نأمل أن يستمر الوضع على هذا النحو - تمكّنا من صدّ الهجمات على البنية التحتية الحيوية".

وأضاف، دون ذكر أسماء، أن الشركات التي كان اختراقها أسهل غالبًا ما انتهى بها المطاف إلى مسح أنظمتها حاسوبها.

وعادةً ما تنفي إيران شنّ حملات قرصنة ضد دول أخرى، بينما تُبلغ عن هجمات على نفسها.
 

إيران رئيس الأمن السيبراني الإسرائيلي الهجمات الإلكترونية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

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