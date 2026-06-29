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خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أدانت دولة قطر التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما رافقه من قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق، وعدت هذا الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع إسرائيل، وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المتكررة.

 وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حكومة وشعبا، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق.

قطر الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي سوريا التوتر في المنطقة

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