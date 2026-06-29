4 شهداء و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة

قالت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 4 شهداء و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وسع الاحتلال "الخط الأصفر" مقابل مدخل شركة الكهرباء، حيث أصبح يبعد عن طريق صلاح الدين مترين فقط وسط قطاع غزة.

وسبقت الإفادة بارتقاء 3 شهداء، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة عدد آخر بجروح إثر استهداف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين في محيط جسر وادي السلقا، في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت منذ فجر اليوم ما لا يقل عن أربع عمليات نسف شمال شرقي خان يونس، إلى جانب إطلاق نار متكرر شرقي المدينة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

انتهاكات متواصلة



وأطلقت قوات الاحتلال النار شمالي مخيمي النصيرات والبريج، وقرب جسر وادي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي على أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في فرض قيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 1041 شهيدًا، إضافة إلى 3372 مصابًا، إلى جانب تسجيل 786 حالة انتشال.



كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,054 شهيدًا و173,480 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للعدوان المستمر على القطاع.