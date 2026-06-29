عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، أعلنت انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة بشأن مضيق هرمز.

وفي وقت سابق أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى إمكانية التوصل لاتفاق ينهي الأزمة مع إيران، إلا أن التطورات اللاحقة، ومنها اجتماع عقد في سويسرا، شهدت تصادمًا في المواقف، ما أعاد الأمور إلى نقطة التوتر والصراع.

وأوضح غطاس أن الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز يعد ضمن نطاق السيادة الإيرانية الكاملة، في ظل التوترات المتزايدة حول الممر الملاحي الاستراتيجي.

استمرار الخلافات الدولية

وأشار إلى وجود سيناريو متشائم يشير إلى احتمال تصاعد الأوضاع خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤدي إلى مواجهات أو مزيد من التصعيد في المنطقة، في ظل استمرار الخلافات الدولية والإقليمية حول الملف الإيراني.