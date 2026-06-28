كريمة عوض: التصعيد العسكري يتواصل رغم انتظار المفاوضات.. وإيران تستهدف سفينة أمريكية في مضيق هرمز

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المشهد الإقليمي لا يزال يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات، بالتزامن مع ترقب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السياسية، مشيرة إلى أن التصعيد بالتصريحات مستمر، وموائد المفاوضات ما زالت تنتظر من سيجلس عليها.

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديمها برنامجها "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التطورات الأخيرة بدأت باستهداف إيران سفينة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت أنها خرجت عن المسار المحدد لها، لافتة إلى أن الضربات المتبادلة لم تتوقف، إذ تواصل إيران استهداف مواقع ومصالح تقول إنها أمريكية في المنطقة، بينما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل الأراضي الإيرانية.

وأضافت كريمة عوض أن معلومات جديدة ظهرت إلى العلن كشفت أن السفينة التي استهدفتها إيران كانت تابعة للبحرية الأمريكية، وكانت تنفذ أعمال تعميق في مضيق هرمز من الجهة المقابلة لسلطنة عمان، بهدف إنشاء مسار جديد لتسهيل حركة الملاحة، معتبرة أن هذه التفاصيل تفسر خلفيات الاستهداف الإيراني.

تنفيذ ضربات جديدة ضد مواقع داخل إيران

وأشارت كريمة عوض إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم، تنفيذ ضربات جديدة ضد مواقع داخل إيران، مؤكدة أن القيادة العسكرية الأمريكية أوضحت أن تلك المواقع كانت قد أعادت إيران بناءها وتشغيلها بعد تعرضها للاستهداف في ضربات سابقة، وهو ما دفع واشنطن إلى استهدافها مرة أخرى، في مؤشر على استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.