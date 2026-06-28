كريمة عوض: إسرائيل تفتح جبهات جديدة في سوريا واليمن وترتيبات الجنوب اللبناني تثير تساؤلات

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن التطورات الأخيرة الخاصة بالملف اللبناني تتضمن عددًا من البنود المهمة، أبرزها الحديث عن انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، على أن تبدأ العملية باختبار في منطقتين لقياس قدرة الجيش اللبناني على فرض السيطرة ونزع أسلحة حزب الله ومنع إعادة تمركزه في تلك المناطق.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاتفاق يتضمن أيضًا بندًا يمنح كل طرف الحق في الدفاع عن أمنه بالطريقة التي يراها مناسبة، إلى جانب حزمة من الحوافز الأمريكية تشمل تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للبنان، فضلًا عن 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.

وأشارت كريمة عوض إلى أن هذه التطورات تتزامن مع استعداد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لمغادرة مواقعها بحلول شهر ديسمبر المقبل، تنفيذًا لقرار أممي جاء بطلب أمريكي يهدف إلى تقليص النفقات المرتبطة بقوات حفظ السلام، والتي تضم نحو 7500 جندي، في وقت يفترض أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من الاستقرار.

ونوهت كريمة عوض بأن هذه الترتيبات تطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل إعلان فرنسا وإيطاليا عزمهما تشكيل قوات لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، دون وضوح كامل بشأن آليات التنفيذ أو فرص نجاح هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الإعلان عن الاتفاق تزامن مع استمرار الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية لمواقع في جنوب لبنان، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخط الأصفر الذي فرضته إسرائيل داخل الجنوب اللبناني، واستمرار توزيع منشورات تدعو السكان إلى الإخلاء، وهو ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالمشهد.