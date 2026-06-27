قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنهاء أزمة المحذوفين من التموين على طاولة البرلمان غدا
مايكروسوفت ترفع أسعار منصات واشتراكات Xbox للمرة الثالثة خلال عام واحد
منتخب مصر يهزم المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس
رسالة مؤثرة من والدة رونالدو بشأن إنجازاته التاريخية في كأس العالم
زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 5.4 ريختر
خلال 5 أشهر فقط.. ارتفاع عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر بنسبة 15%
وزير السياحة والآثار: 18.5 مليون زائر للمتاحف والمواقع الأثرية في مصر خلال 2025
سيناتور جمهوري أمريكي: علينا تجديد مخزوناتنا من الذخيرة في ظل استمرار التوتر مع إيران
مودريتش في مواجهة سيمينيو.. إعلان تشكيل مباراة كرواتيا وغانا بالمونديال
قبل امتداد الكارثة .. الحماية المدنية تنقذ 4 منازل من حريق بقرية القوصة في سوهاج
محمد أبو داود: دوري في أب ولكن هو الأقرب لي.. خاص
أحمد عبد الحليم: تريزيجيه يلعب بعقلية الكبار.. ومنتخب مصر استحق التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فارس سعيد : لأول مرة منذ 1969 لبنان يفاوض باسمه ويحقق مكسبًا سياسيًا أمام مع إسرائيل

لبنان
لبنان
محمد البدوي

أكد النائب اللبناني السابق ومنسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار"، فارس سعيد، أن الاتفاق الإطاري الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يمثل تحولًا مهمًا في مسار القرار السياسي اللبناني، معتبرًا أن أبرز ما يميزه هو أن الدولة اللبنانية تفاوضت هذه المرة باسم لبنان فقط، بعيدًا عن أي وصاية أو نفوذ خارجي.

تاريخ توقيع اتفاق القاهرة

وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها لبنان التفاوض باسمه منذ عام 1969، تاريخ توقيع اتفاق القاهرة، الذي منح، جزءًا من السيادة اللبنانية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت شعار تحقيق الاستقرار الداخلي.

التأثير على القرار اللبناني

وأوضح أن القرار اللبناني شهد، على مدار العقود الماضية، انتقال النفوذ بين أطراف وقوى إقليمية مختلفة، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، ثم النظام السوري في عهد حافظ الأسد، وبعده النفوذ الإيراني، كان لكل منها دور في التأثير على القرار اللبناني.

العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل

وأضاف أن أهمية لبنان بالنسبة لهذه الأطراف ارتبطت باستخدامه كورقة تفاوض في العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحًا أن إيران، عبر نفوذها في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، سعت إلى توظيف هذه الملفات لتحسين موقعها التفاوضي مع واشنطن.

وأشار سعيد إلى أن المتغيرات الإقليمية الأخيرة، وما شهدته العلاقات الأمريكية الإيرانية من ترتيبات، أسهمت في تهيئة المناخ للوصول إلى الاتفاق، معتبرًا أن واشنطن مارست ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية للقبول بصيغة التفاهم التي قادتها الدولة اللبنانية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح لبنان في التفاوض باسمه، إلى جانب ما وصفه باستجابة إسرائيل للموقف الأمريكي، يمثل مكسبًا سياسيًا للبنان، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها القرار اللبناني أكثر استقلالًا في إدارة القضايا الوطنية.

لبنان لبنان وإسرائيل الولايات المتحدة وإسرائيل القرار السياسي اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

ترشيحاتنا

الزوجين

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء : السعي وطلب الرزق جهاد في سبيل الله .. ونفقة المرأة واجبة على زوجها.. وهذا حكم صيام شهر المحرم كاملا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لخروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد