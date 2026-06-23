كريمة عوض: مفاوضات واشنطن وطهران تحولت من التهديدات لـمباحثات بناءة خلال ساعات

أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن الساحة الدولية شهدت خلال الساعات الماضية "لعبة المشاهد المتضادة"، حيث انطلقت في سويسرا مباحثات مباشرة ومفاجئة بين الوفدين الأمريكي والإيراني برعاية وسطاء من باكستان وقطر.

وأوضحت أنه رغم الغموض الذي أحاط ببداية الجلسة الأولى واختفاء الوفد الإيراني عن المشهد الإعلامي؛ إلا أن المفاوضات استمرت لـ 80 دقيقة قبل أن تنقلب الأمور بإعلان انسحاب الطرف الإيراني من طاولة المفاوضات.

ولفتت كريمة عوض خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا الانسحاب جاء اعتراضاً على تصريحات وصفها الوفد الإيراني بـ "المستفزة" أطلقها ترامب، مهدداً فيها الوفد بعدم العودة إلى بلادهم في حال فشل المباحثات، مع التلميح بزوال الدولة الإيرانية إذا ما تم إغلاق مضيق هرمز.

وشددت كريمة عوض على أن هذه التهديدات المباشرة أشعلت الموقف، حيث ردت إيران بتصريحات مضادة تؤكد جاهزية جيوشها وقوتها العسكرية، مما أعطى انطباعاً أولياً بأن المسار الدبلوماسي قد انهار تماماً.

وتابعت "المشهد شهد "انقلاباً دراماتيكياً" مع ساعات الصباح الأولى، وكشفت مصادر من واشنطن عن عودة الطرفين لطاولة المفاوضات سراً والاستمرار في اجتماعات مطولة طوال ساعات الليل.. هذا التحول المفاجئ غيّر نبرة الخطاب تماماً، ليتحول من التهديد بالصدام العسكري إلى الحديث عن "مباحثات بناءة ومثمرة".