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إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
قسم الخارجي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن طهران لم تتفاوض بشأن برنامجها النووي، ولم تقبل أي التزامات جديدة في محادثات الأمس مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وأضاف “بقائي” أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيستمر، وفقًا للإجراءات المتبعة، رهناً بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على إيران مؤقتًا؛ للسماح لطهران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 أغسطس.

وبحسب ترخيص صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية- المسؤولة عن إدارة العقوبات الاقتصادية الأمريكية- فإن "جميع المعاملات" التي كانت محظورة سابقًا والمتعلقة بإنتاج وبيع ونقل النفط الخام الإيراني "مُصرّح بها حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي، في 21 أغسطس 2026"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

إيران تقلب الطاولة الملف النووي وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي البرلمان الإيراني

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