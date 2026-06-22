التزام إيران.. تصريح مفاجئ من وزير الخزانة الأمريكي بشأن حرية المرور في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على إيران مؤقتًا، للسماح لطهران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 أغسطس.

وبحسب ترخيص صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، المسؤولة عن إدارة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، فإن "جميع المعاملات" التي كانت محظورة سابقًا والمتعلقة بإنتاج وبيع ونقل النفط الخام الإيراني "مُصرّح بها حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي، في 21 أغسطس 2026"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى التزام طهران، في المفاوضات الجارية، بـ"حرية المرور" في مضيق هرمز، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها، كسبب لتعليق العقوبات.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران، وافقت الولايات المتحدة على إصدار استثناءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.

وتشمل المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام الصادر اليوم استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة.