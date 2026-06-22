الكويت والجزائر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

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التقى وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الإفريقية في الجزائر أحمد عطاف.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن لقاء الوزيرين جاء على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165، المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان.

وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.