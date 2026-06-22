وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك يوم الاثنين ٢٢ يونيو، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥، والاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بدعوة من وزير خارجية الأردن.

اكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والأردن، مشيدا بدورية انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومعرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وبحث الوزيران تطورات مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية بعد التوصل لمذكرة التفاهم، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في هذا المسار، بما يسهم في خفض التوتر الإقليمي ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الامريكى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع دون عوائق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما أعرب الوزيران عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التعاون القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.