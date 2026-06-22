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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما لم يخرقه حزب الله

جدعون ساعر
جدعون ساعر
هاجر رزق

أفاد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان، شرط ألا يخرقه حزب الله، مشددا على أن إسرائيل ليس لديها أي مطامع إقليمية في الأراضي اللبنانية.

وقال ساعر، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز: "لن ننسحب من المنطقة الآمنة التي توجد فيها قواتنا، ولن نعرض مواطنينا لهجمات حزب الله أو لاحتمال غزوه للأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن "سيادة لبنان قد انتهكت على مدى عقود طويلة بسبب الاحتلال الإيراني غير المباشر الذي يمارسه حزب الله"، معتبرا أن تفكيك ما وصفه بـ"دولة حزب الله الإرهابية" هو في مصلحة كل من لبنان وإسرائيل على حد سواء.

وأعرب ساعر عن سعادته بتجديد الحديث مع نظيره النيوزيلندي، داعياً إياه لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب.
 

وزير الخارجية الإسرائيلي وقف إطلاق النار حزب الله الأراضي اللبنانية نيوزيلندا المنطقة الآمنة

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