أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ضرورة البناء على التقدم المحرز في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية: “ندعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع د. فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة.

وثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والعراق، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما أكد على أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر والأردن والعراق باعتبارها نموذجاً للتكامل الإقليمي، وما تتيحه من فرص للاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.