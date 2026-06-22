قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة لملايين المواطنين.. البرلمان يترقب تعديلات موسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
المهندس خالد هاشم: مركز تحديث الصناعة هو «العقل المفكر» للصناعة المصرية
قبل حسمها غدا بالبرلمان.. تفاصيل ضريبة الغاز الطبيعي الجديدة وحقيقة تطبيقها على المنازل
إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي
بشرى في سوق الذهب عالميا.. المعدن الأصفر يعود للارتفاع بعد خسائر حادة
بعد الفوز على نيوزيلندا.. موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
الخارجية الإيرانية: طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية أو تقبل بأي التزامات جديدة
الصيف يبدأ رسميا خلال أيام| الأرصاد تكشف تحولا مفاجئا في الطقس.. تفاصيل
كارثة بمليارات الدولارات.. الحرب دمرت أكثر من 11 ألف مبنى في جنوب لبنان
لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسبوع ساخن| روبيو يحضر قمة التعاون الخليجي في البحرين.. ويزور السعودية الإمارات

روبيو
روبيو
ناصر السيد

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بدء جولة خليجية تشمل 3 دول، ويحضر خلالها قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها البحرين، بالإضافة إلى زيارة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، في جولة تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وخلال زيارته للبحرين، سيلتقي روبيو أيضاً بمجلس التعاون الخليجي، وهو تجمع يضم ست ممالك سنية، من بينها السعودية وقطر وعُمان، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت اليوم الإثنين.

وفي البيان، قال بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، سيناقش "مجموعة من الأولويات الإقليمية بما في ذلك مذكرة التفاهم مع إيران، والجهود المبذولة لتأمين عبور آمن وحر عبر مضيق هرمز، وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة".

بينما أيد قادة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إلا أن الكثيرين منهم قلقون إزاء بنود مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

ومن بين النقاط التي تثير قلقاً بالغاً لدى المسؤولين الإقليميين؛ احتمال تخصيص 300 مليار دولار لصندوق إعادة إعمار طهران، والذي يفترض قادة الخليج أن الجمهورية الإسلامية ستستخدمه لإعادة بناء قدراتها العسكرية، إلى جانب تمويل جماعات مسلحة إقليمية. 

كما أن إغفال مذكرة التفاهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يُقلق حلفاء واشنطن في الخليج، الذين تضرروا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية في الأشهر الأخيرة.

وتستضيف الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر قواعد عسكرية أمريكية تُشكل بدورها ركيزة أساسية للبنية الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط. 

وتأتي زيارة روبيو في خضمّ زخم دبلوماسي أوسع نطاقًا يتعلق بإيران، ففي يوم الأربعاء، وقّع ترامب مذكرة تفاهم بشأن إيران، والتي تُفعّل مهلة 60 يومًا أمام واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق أشمل، وذلك خلال زيارته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرساي.

وبعد أيام حضر فريق من المفاوضين الأمريكيين، بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، محادثاتٍ بوساطة مسؤولين قطريين وباكستانيين في سويسرا. 

ةاختُتمت الجولة الأولى من تلك المحادثات اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات الفنية طوال الأسبوع.

أسبوع ساخن التعاون الخليجي وزير الخارجية الأمريكي مجلس التعاون الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

مشروع

اكتمال مرحلتين بمشروع إداري متكامل يعزز جاهزية بيئات الأعمال بشرق القاهرة

وجهات

وجهات تجارية جديدة بالقاهرة تستقطب علامات عالمية.. تفاصيل

بالصور

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد