الشرطة الفلبينية تلقى القبض على المشتبه بهم في إطلاق نار داخل مدرسة

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة في الفلبين "كلير كاسترو" في مؤتمر صحفي أن "الشرطة في البلاد القت القبض على المشتبه بهم في إطلاق نار داخل مدرسة سان خوسيه الثانوية بمقاطعة ليتي بوسط البلاد".

وقالت الشرطة الفلبينية في بيان، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية اليوم "الإثنين"، إنه تم نقل الضحايا فورا إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج والرعاية اللازمين.

واضافت الصحيفة أن حوادث إطلاق النار في المدارس تعد نادرة في الفلبين، لكن العنف المسلح ضد المسئولين المنتخبين أو المرشحين للانتخابات متكرر، لاسيما خلال فترات الانتخابات وفي المناطق النائية.

كانت الشرطة الفلبينية قد اعلنت في وقت سابق من صباح الإثنين مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين؛ في حادث إطلاق نار في مدرسة سان خوسيه الثانوية بمقاطعة ليتي في وسط البلاد.

يذكر أن الشرطة أفادت بأنه تم إلقاء القبض على شخصين على خلفية الحادث، أحدهما طالب في الصف التاسع من المدرسة نفسها.

يشار إلى أن وزارة التعليم في الفلبين أكدت أنها تنسق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب وتقديم الدعم النفسي لهم، وحثت المواطنين على الامتناع عن نشر المعلومات غير الموثقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

جدير بالذكر أنه عام 2022، قتل ثلاثة أشخاص بينهم رئيس بلدية سابق، في إطلاق نار قبل حفل تخرج في جامعة أتينيو بمانيلا، عاصمة الفلبين، وتبين لاحقا أن الدافع وراء القتل كان "أسبابا شخصية".

يذكر أن حيازة الأسلحة تخضع لرقابة صارمة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، إلا أن السوق السوداء للأسلحة لا تزال نشطة.