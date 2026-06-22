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ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن

ستارمر
ستارمر
ناصر السيد

قبل أقل من عامين، قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حزب العمال إلى أكبر أغلبية له في البرلمان هذا القرن، مُلحقًا بالمحافظين أسوأ هزيمة في تاريخهم، لكن سرعان ما انقلب الرأي العام البريطاني على ستارمر فور انتخابه.

يغادر ستارمر منصبه كأقل رئيس وزراء شعبية في التاريخ، رغم أنه نجا من أشهر من الصعوبات، لكن في النهاية، أصبح الضغط عليه للاستقالة أكبر من أن يتحمله، ومع ذلك، يسود شعور بالحيرة في بريطانيا حيال كيفية تدهور الأمور بهذه السرعة. 

أسباب سقوط حكومة ستارمر

وعلى عكس أسلافه، لم ينضم ستارمر إلى حرب خارجية مكروهة، ولم يُخفق في الاستجابة لجائحة، ولم يتسبب في انهيار الاقتصاد، وكانت أخطاؤه أكثر اعتيادية: محاولة لإجبار المتقاعدين الأثرياء على دفع المزيد لتدفئة منازلهم؛ خطة لخفض بعض المزايا المقدمة لذوي الإعاقة؛ قبول مساعدات مجانية؛ وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت فضيحة تعيينه للسياسي بيتر ماندلسون، المرتبط بجيفري إبستين، سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن.

لا يمكن تفسير سقوط ستارمر بأخطاء السياسة وحدها، فهناك عاملان آخران بارزان. أولهما هو إرثه.

عندما تولى ستارمر منصبه، كانت بريطانيا منهكة من برنامج التقشف الذي انتهجه حزب المحافظين، وهدفت تلك العشر سنوات من خفض الإنفاق إلى تقليل ديون بريطانيا ودعم تعافيها بعد الأزمة المالية عام 2008، لكنها فشلت في كلا الهدفين: فقد تضخمت الديون وتراجع النمو الاقتصادي منذ ذلك الحين.

أما السبب الثاني لسقوط ستارمر فهو شخصي أكثر فقد فشل في وضع فلسفة سياسية واضحة المعالم، وبسبب افتقاره إلى التماسك الفكري الذي يربط مشروع الحكم، بدت العديد من قرارات حزب العمال عشوائية، وقد تعثر ستارمر جزئياً لأن "الستارمرية" لم تكن موجودة أصلاً.

بدلاً من فكرة سياسية شاملة، كان من المفترض أن يدافع ستارمر عن الإجراءات القانونية الواجبة. 

وُجّهت انتقادات حادة لستارمر بعد أن تبيّن أنه تقبّل هدايا مجانية أكثر من أي عضو آخر في البرلمان السابق، بما في ذلك تذاكر لحضور حفلات تايلور سويفت ومباريات أرسنال. ورغم عدم وجود أي مخالفات قانونية، إلا أن هذه الفضائح تناقضت مع صورة ستارمر لنفسه كحلٍّ للمحسوبية التي مارسها قادة حزب المحافظين المتعاقبون.

فضيحة إبستين وسقوط حكومة ستارمر

لكن الفضيحة الأشدّ ضررًا تمثّلت في قرار ستارمر تعيين ماندلسون في منصب سفير بريطانيا المرموق في واشنطن، على الرغم من علاقات السياسي العمالي المخضرم المعروفة مع إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال. 

ورغم أن ستارمر أقال ماندلسون في سبتمبر، إلا أنه ما إن اتضحت تلك العلاقات، حتى تعرّض لمضايقات استمرت لأشهر حول ما كان يعرفه ومتى، بشأن ما إذا كان مسؤولو الأمن قد رأوا أن ماندلسون مؤهل للعمل كأحد كبار الدبلوماسيين البريطانيين.

في النهاية، سقط الزعيم الذي كان من المفترض أن يدافع عن الإجراءات القانونية الواجبة، بسبب فشل حكومته في الالتزام بها.

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