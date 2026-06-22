قرار أمريكي عاجل.. ضوء أخضر مؤقت لصادرات النفط الإيرانية رغم العقوبات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا لإيران يُجيز إنتاج وتوريد وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس المقبل.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران، وافقت الولايات المتحدة على إصدار استثناءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.

وتشمل المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام الصادر اليوم استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات المنشأ الإيراني إلى الولايات المتحدة.

ولا يُجيز الترخيص أي معاملات تتعلق بكوريا الشمالية أو كوبا.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين للنفط الخام تحملان ما يقرب من مليوني برميل من النفط عبرتا مضيق هرمز يوم الاثنين، في إشارة إلى أن حركة المرور بدأت تتحسن بعد انخفاض التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر الممر المائي.