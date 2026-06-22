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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ديلي ميل: إشادة قوية بأداء منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا

أداء مبهر لمنتخب مصر أمام نيوزيليندا
أداء مبهر لمنتخب مصر أمام نيوزيليندا
محمد على

أشادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بمنتخب مصر  وماقدمه من أداء مبهر أمام نيوزيليندا حيث نجح في تجاوز عقبة نيوزيلندا بفوزٍ مستحق.

وصفت ديلي ميل الانتصار بالمفاجأة المدوية خاصة بعد ان حافظت نيوزيلندا على تقدمها طوال الشوط الأول، لكنها لم تستطع الصمود أمام ضغط المنتخب طوال المباراة، حيث عادل مصطفى زيكو النتيجة قبل نهاية الساعة بقليل.

محمد صلاح في المقدمة
 

قالت الصحيفة أنه مع تصدر محمد صلاح، قائمة هدافي المنتخب المصري، ابتهجت الجماهير في ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر عندما صنع صلاح الهدف الثاني للمنتخب.

وقبل نهاية المباراة، صنع صلاح هدفاً لتريزيجيه، الذي سدد ركنية برأسية في الزاوية القريبة ليوسع تقدم مصر إلى 3-1.

ولفتت الصحيفة إلى إن صلاح بات  على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم مدربه حسام حسن القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ المنتخب المصري.

وأشار التقرير إلى أن التعادل التعادل السابق بين بلجيكا وإيران في مباراة أخرى ضمن المجموعة السابعة أدى إلى منح مصر فرصة السيطرة، وهو ما فعلته بالفعل، لتتصدر المجموعة قبل جولة واحدة من نهايتها.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة حاسمة ضد إيران  في سياتل.

وفيما تعد  مشاركة المنتخب المصري هي الرابعة له في كأس العالم، يحتاج المنتخب على الأقل إلى التعادل للتأهل.

صحيفة ديلي ميل البريطانية مصر نيوزيلندا محمد صلاح الشوط الثاني كأس العالم

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