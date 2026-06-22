مخاوف إسرائيلية من هجوم شبيه بـ7 أكتوبر يهدد إيلات| تفاصيل

أفادت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها، أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي ديفيد زيني، حذر في اجتماعات مغلقة من هجوم محتمل واسع النطاق على مدينة إيلات الجنوبية، على غرار هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويشير التقرير إلى أن زيني أمر كبار المسؤولين في الجهاز بإيلاء أولوية قصوى للاستعداد لسيناريو هجوم واسع النطاق على المدينة، سواءً من الأراضي الأردنية أو عن طريق البحر، معتبراً المنطقة نقطة ضعف أمنية نظراً لبُعدها الجغرافي النسبي.

ويُقال إن زيني يتوقع غزواً برياً منسقاً وهجوماً من قبل عدة جماعات مسلحة، من بينها الحوثيون في اليمن.

وقد زار المدينة مؤخراً، وأعرب أيضاً عن قلقه إزاء تزايد انتقال العرب الإسرائيليين إلى إيلات، وهو ما يعتبره محاولة "للسيطرة عليها".

زعمت مصادر لصحيفة هآرتس أن مخاوف زيني لا أساس لها من الصحة، وأن لا أحد في جهاز الأمن العام (الشاباك) يعلم ما هي المعلومات الاستخباراتية التي يستند إليها.

ويردّ الشاباك بتأكيد زيارة زيني إلى إيلات، حيث "اطلع خلالها على مختلف الاستعدادات".

ويؤكد البيان أنه "لا توجد معلومات أو إنذار رسمي"، وإنما "تخطيط عملياتي دقيق ودراسة شاملة للتهديدات على جميع الجبهات التي يتعامل معها الجهاز".