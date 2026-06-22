الداخلية القطرية: إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين إثر عطل فني في مصنع برأس لفان

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين ، إثر حادث ناجم عن عطل فني في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الاثنين، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً.

وكانت وزارة الداخلية قد بينت في وقت سابق أن الحادث ناجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد.