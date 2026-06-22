الرئيس الإيراني يزور باكستان غدا الثلاثاء عقب محادثات سويسرا



أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيتوجه إلى باكستان غدا الثلاثاء، عقب محادثات جرت بين طهران وواشنطن في سويسرا بوساطة إسلام آباد والدوحة.

ذكر حبيب الله عباسي، مدير العلاقات العامة في مكتب الرئيس، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن من بين أهداف الزيارة التعبير عن التقدير لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لـ"وساطته بين إيران والولايات المتحدة".

وتأتي زيارة بيزشكيان بعد جلسة مفاوضات ماراثونية عقدها كبار المندوبين الإيرانيين مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وكان الفريقان، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، قد بدآ المحادثات يوم الأحد، ضمن فترة تفاوض مدتها شهران بموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

قال الوسطاء من باكستان وقطر إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن "خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يومًا"، على أن تستمر المحادثات الفنية لبقية الأسبوع في المنتجع السويسري.