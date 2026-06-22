الأصول الجنوب إفريقية تجتذب مستثمرين جدد مع تراجع المخاوف من الركود التضخمي

تشهد الأصول الجنوب إفريقية إقبالا متزايدا من مستثمرين جدد مع تراجع المخاوف من الركود التضخمي، إذ رفع مديرو الصناديق مستويات انكشافهم على أسهم قطاع التعدين إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، وفق نتائج مسح أعلنت اليوم / الاثنين /.

فقد أظهر استطلاع مديري الصناديق في جنوب إفريقيا الذي أجراه بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية بين 14 مستثمراً مؤسسياً انتعاشاً حاداً في معنويات السوق، حيث حدد 93% من المشاركين فرص شراء أكثر من فرص البيع - وهي أعلى نسبة منذ عام 2009.

وأدى تراجع أسعار النفط بنسبة 29% خلال شهر يونيو مقارنةً بذروتها في مايو إلى تقليل الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، وقد مثل ذلك تحولا كبيرا في التوقعات الاقتصادية مقارنة بالشهر السابق، حيث كان 75% من مديري الصناديق يتوقعون ارتفاع التضخم مقابل 25% رجّحوا تباطؤ الاقتصاد.

أما في يونيو، فقد استقر مؤشر النشاط الاقتصادي عند مستوى الصفر، بينما انخفضت توقعات التضخم إلى نحو 7% فقط.

ورغم هذا التحسن في توقعات التضخم، توقع جميع مديري الصناديق المشاركين في الاستطلاع أن يقوم بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي برفع أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي مذكرة منفصلة، رجح بنك دويتشه بنك استمرار سياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى مخاطر تضخمية محتملة مرتبطة بتطورات أسعار الطاقة، وإمكانية قيام البنك المركزي برفع إضافي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في حال عودة ارتفاع أسعار النفط.

غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال توقف دورة رفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو، إذا ما استقرت توقعات التضخم.

وفي أسواق السندات، أظهر الاستطلاع أن السندات الحكومية الجنوب أفريقية لأجل 10 سنوات ما تزال تحظى بجاذبية نسبية لدى المستثمرين، حيث اعتبرها صافي 29% من مديري الصناديق مقوّمة بأقل من قيمتها العادلة.

أما على صعيد العملة، فتوقع دويتشه بنك تحسن أداء الراند الجنوب أفريقي، مرجحا وصول سعر صرف الدولار/الراند إلى مستوى 16.0 بنهاية عام 2026، مدعوما بمتانة الميزان التجاري، والتوجه المتشدد للبنك المركزي في مواجهة التضخم، إلى جانب الاستقرار السياسي النسبي داخل البلاد.

ويعكس هذا التحسن في المعنويات عودة الثقة تدريجيا إلى الأسواق الجنوب أفريقية مع تراجع ضغوط التضخم وتبدل توقعات المستثمرين، ما يعزز من جاذبية الأصول المحلية في المرحلة المقبلة، رغم استمرار حالة الحذر المرتبطة بمسار السياسة النقدية العالمية.

والأصول تعني ،الأصول المالية أو الاستثمارات التي يكون مصدرها أو موقعها في جنوب إفريقيا، أو المرتبطة باقتصادها.