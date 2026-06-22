فانس: مفاوضات واشنطن وطهران وضعت قواعد لاتفاق نهائي للسلام

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تحقيق "تقدّم كبير" في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الجانبين وضعا "أساسا متينا" لاتفاق نهائي للسلام.

وأوضح فانس أن واشنطن لاتستبعد إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لكنها تريد ضمان عدم استخدامها لدعم الإرهاب،بحسب RT.



وقال فانس اليوم الاثنين في تصريحات أدلى بها عقب محادثات في سويسرا، إن ‌تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ⁠بدخول البلاد، وإنشاء آليات للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأضاف فانس، أنه جرى التطرق أيضا إلى آلية لضمان ‌إبقاء ⁠مضيق هرمز مفتوحا، مع توقع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن الممثلين الإيرانيين لم يغادروا موقع المفاوضات في سويسرا على الرغم من التصريحات العلنية التي أعربوا فيها عن استعدادهم لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأضاف أن المحادثات الفنية ستستمر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام والأسابيع المقبلة.