بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 17.02 نقطة بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 8742.73 نقطة، إذ جرى تداول نحو 368 مليون سهم عبر 22 ألفا و468 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 96.2 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 61.43 نقطة بما نسبته 0.70% ليصل إلى مستوى 8734.46 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 175 مليون سهم من خلال 9407 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 28 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 8.46 نقطة بما نسبته 0.09% ليصل إلى مستوى 9198.21 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 193 مليون سهم عبر 13 ألفا و61 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 68.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 42.90 نقطة بما نسبته 0.44% ليصل إلى مستوى 9701.06 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 155 مليون سهم عبر 7561 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 24.7 مليون دينار كويتي.