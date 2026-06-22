زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جبال "هندوكوش" الأفغانية

أعلن مركز رصد الزلازل الباكستاني، اليوم /الاثنين/، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب سلسلة جبال "هندوكوش" في أفغانستان، مضيفا أن السكان في عدة مناطق واسعة بالبلاد قد شعروا بالهزة الأرضية.

وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية - أن الزلزال كان مركزه في منطقة سلسلة جبال "هندوكوش" ووقع على عمق 215 كيلومترا، مشيرا إلى أن السكان في عدة أجزاء من إقليم "خيبر بختونخوا" والعاصمة "إسلام آباد" ومدينة "روالبندي" وإقليم "البنجاب" قد شعروا بالهزة الأرضية.

ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية جراء هذا الزلزال.