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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 5 أشخاص في غارات جوية بينهم طباخ مصري في أوكرانيا

حريق في أوكرانيا
حريق في أوكرانيا
محمد على

زعم مسؤولون أوكرانيون إن طائرات روسية بدون طيار قتلت خمسة أشخاص الاثنين، بينهم بحار مصري في البحر الأسود وعائلة مكونة من ثلاثة أفراد في منطقة سومي شمال أوكرانيا.

كثفت موسكو وكييف هجماتهما على بعضهما البعض في الأسابيع الأخيرة، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مجمدة فعلياً.

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا على تطبيق تيليجرام: "أدت غارة جوية بطائرة مسيرة إلى اشتعال النيران في سفينة تبحر تحت علم بنما. وقُتل أحد أفراد الطاقم - وهو طاهٍ يبلغ من العمر 58 عامًا، ومواطن مصري".

وأضاف كوليبا أن ثمانية بحارة آخرين، من بينهم مواطنون من تركيا والهند، تخلوا عن السفينة على متن طوف نجاة، بينما "تعرضت السفينة لأضرار جسيمة وفقدت صلاحيتها للإبحار".

وقالت دائرة الادعاء في المنطقة إن غارة جوية روسية منفصلة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل عائلة مكونة من ثلاثة أفراد في منطقة سومي - صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ووالده البالغ من العمر 36 عامًا، وجدته البالغة من العمر 73 عامًا.

وأضاف البيان: "كما أصيبت والدة الصبي المتوفى البالغة من العمر 31 عاماً، وشقيقه البالغ من العمر 10 أعوام، وشقيقته البالغة من العمر 13 عاماً".

قال حاكم منطقة زابورويجيا عبر تطبيق تيليجرام إن طائرة مسيرة روسية أشعلت النار في منزل جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل امرأة.

في روسيا، أغلقت سلطات الطيران لفترة وجيزة مطارات موسكو الأربعة بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية عدداً كبيراً من الطائرات الأوكرانية بدون طيار.

الدفاعات الجوية الروسية دمرت 301 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

علقت السلطات التي نصبت في موسكو في شبه جزيرة القرم  مبيعات الوقود الأحد، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط في روسيا.

أعلن المسؤولون هناك الاثنين عن إيقاف الرحلات الصيفية الجماعية للأطفال إلى شبه الجزيرة بسبب تدهور الوضع.

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً عرضاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات سلام مباشرة، متعهداً بتحقيق أهداف روسيا الحربية في ساحة المعركة.

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