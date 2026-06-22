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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: إسقاط النظام الإيراني يتصدر أولويات رئيس الموساد الجديد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رومان غوفمان، الرئيس الجديد للموساد يسعى لإعادة ترتيب هذا الجهاز، مع وضع إسقاط النظام الإيراني في صدارة الأهداف.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن غوفمان يقود عملية مراجعة واسعة لمهام الموساد وآليات عمله، في إطار ما وصفته المصادر الإسرائيلية بمحاولة إعادة تشكيل استراتيجية الجهاز لمواجهة التحديات المقبلة.

ووفق الصحيفة، أنشأ غوفمان لنفسه مجلس حكماء من 5 مستشارين خارجيين، ليسوا من ضباط الموساد السابقين، ويضعون له سلسلة توصيات في مجالات مختلفة مثل مهام الجهاز وأساليب العمل وتخصيص الموارد وغيرها.

وقال مصدر مطلع: "هذا الأمر يثير جنون رؤساء الأقسام وكبار المسؤولين، إنهم موجودون في كل مكان، ويجلسون مع غوفمان في اجتماعات استراتيجية أيضاً، لا أحد يعرف كيف يتعامل مع ذلك، فالموساد لديه تقاليد صارمة من السرية والكتمان، ولا مكان لأي أطراف خارجية، وفجأة يحدث هذا".

ويعمل غوفمان أيضا على تعيين "ظل" لكل رئيس قسم وكل مسؤول كبير في الموساد، على غرار ما هو معمول به في الجيش الإسرائيلي.

النظام الإيراني رومان غوفمان الموساد توصيات غوفمان

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