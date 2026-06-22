"بريكس": الهند تعزز أمنها المائي والبيئي باستصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الاثنين / أن الهند تسعى في الوقت الحالي لتعزيز أمنها المائي والبيئي من خلال استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي.

وأوضحت الشبكة الدولية أن الهند تبذل جهودا حثيثة لاستعادة أراضيها الطبيعية بهدف ترسيخ أمنها البيئي والمائي والغذائي؛ حيث نجحت الجمهورية حتى الآن في استصلاح نحو 21.76 مليون هكتار من الأراضي، لتقترب بذلك من بلوغ مستهدفها الوطني المتمثل في الوصول إلى حوالي 26 مليون هكتار بحلول عام 2030.

وأضافت الشبكة الدولية أن هذه الأعمال تجري في كافة أنحاء الهند وتشمل استعادة الغابات والأنهار وأحواض تصريف المياه والمراعي، بالإضافة إلى غابات المانجروف والأراضي الرطبة والزراعية؛ مع إيلاء اهتمام خاص لزراعة الأشجار وحماية النظم البيئية الساحلية، لما لها من أثر حيوي على الطبيعة وسكان الريف.

ومن أبرز الإنجازات المحققة في هذا المضمار، معالجة ما يزيد على 27 مليون هكتار ضمن برنامج إدارة أحواض تصريف المياه، عبر إنشاء أعداد ضخمة من المنشأت لإدارة الموارد الطبيعية مزودة بتقنيات جغرافية حديثة؛ كما شهد برنامج "الهند الخضراء" تشجير واستعادة مساحات تقارب 170 ألف هكتار، في حين نفذت الهيئة الوطنية لإدارة وتخطيط صندوق التشجير التعويضي أعمال لإعادة تشجير مساحة تناهز 320 ألف هكتار خلال السنوات الخمس الماضية.

ويرى الخبراء أن هذه التدابير تكتسب أهمية قصوى للمناطق القاحلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وتوفر المياه ومستوى دخل السكان.