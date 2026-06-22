"بيتكوين" ترتفع بشكل طفيف وسط ترقب محادثات السلام بين واشنطن وطهران

سجلت عملة "بيتكوين" ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد موجة تعاف شهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في ظل إشارات متباينة بشأن مسار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بينما استمرت التدفقات الخارجة من أسواق العملات المشفرة في الضغط على الأسعار.

وارتفعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.75% لتصل إلى إلى 64,711.60 دولار، بعدما اقتربت من مستوى 65 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تفقد جزءا من زخمها مع بداية تعاملات الأسبوع.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجعت عملة "إيثيريوم"، ثاني أكبر العملات الرقمية عالميا، بنسبة 0.1% إلى 1734.33 دولار، فيما انخفضت عملة "إكس آر بي" بنسبة 1.5%، واستقرت عملة "بي إن بي" دون تغير يُذكر.

في المقابل، ارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 0.7%، بينما تراجعت "كاردانو" بالنسبة نفسها.

أما في فئة العملات الرقمية الساخرة (ميم كوين)، فقد انخفضت "دوج كوين" بنسبة 0.3%، في حين قفزت عملة "$TRUMP" بنحو 6.1%.

وجاءت التحركات في سوق العملات المشفرة بالتزامن مع تصريحات إيرانية أشارت إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات الرباعية التي جرت في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة الولايات المتحدة، فيما أعربت كل من قطر وباكستان، اللتين تضطلعان بدور الوساطة، عن تفاؤلهما حيال سير المفاوضات.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين، ساعدت المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المحادثات في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر نسبيا، ما حدّ من خسائر سوق العملات المشفرة.

إلا أن القطاع لا يزال يواجه ضغوطا متواصلة نتيجة تحول جانب من المستثمرين نحو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، التي تحظى بإقبال متزايد بفضل توقعات نمو أكثر وضوحا مقارنة بالأصول الرقمية.

كما أظهرت البيانات استمرار تراجع الإقبال المؤسسي على العملات المشفرة، بعدما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين أسبوعها السادس على التوالي من التدفقات النقدية الخارجة.