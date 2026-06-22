بيانات تتبع السفن.. ازدياد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز



أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين للنفط الخام تحملان ما يقرب من مليوني برميل من النفط عبرتا مضيق هرمز يوم الاثنين، في إشارة إلى أن حركة المرور بدأت تتحسن بعد انخفاض التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر الممر المائي.

في سياق منفصل، دخلت ناقلتان عملاقتان، تبلغ سعة كل منهما 4 ملايين برميل من النفط الخام، الخليج العربي عبر مضيق هرمز يوم الاثنين.

وكانت إحداهما متجهة إلى ميناء البصرة العراقي، وذلك وفقًا لبيانات تتبع الشحن وتحليلات منفصلة من شركة كيبلر.

ولا تزال هذه الرحلات عبر مضيق هرمز تشكل جزءًا ضئيلاً من متوسط ​​عدد السفن التي كانت تعبره يوميًا قبل بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير، والذي بلغ 125 سفينة.