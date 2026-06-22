انفجار في قطر.. مقتل 13 وإصابة 66 آخرين في مجمع رأس لفان

أكد سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، مقتل 13 شخصًا وإصابة 66 آخرين في انفجار وقع أمس في منشأة رأس لفان، موضحًا أن الانفجار كان عرضيًا وليس عملًا تخريبيًا متعمدًا، وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.

وأضاف أن منشآت الطاقة القطرية، وميناء رأس لفان، لم تتأثر بالحريق، كما لم تتأثر صادرات البلاد من الغاز الطبيعي، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.

كما أفادت شركة قطر للطاقة، بأن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب مساء الأحد، إثر خلل تشغيلي طرأ أثناء مرحلة بدء التشغيل في مصنع برزان الواقع داخل مدينة رأس لفان الصناعية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحادث أسفر عن انفجار تلاه اشتعال النيران في المصنع المخصص لتغذية السوق المحلية بالغاز، إلا أن الاستجابة السريعة للفرق المختصة أحكمت السيطرة على الواقعة.