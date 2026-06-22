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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار رأس لفان في قطر.. 54 مصابا و18 مفقودا وجهود مكثفة للبحث والإنقاذ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين، ارتفاع عدد المصابين جراء الانفجار الذي شهدته منطقة رأس لفان الصناعية إلى 54 شخصاً، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن 18 مفقوداً.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن فرق مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تواصل جهودها بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني للوصول إلى المفقودين وتأمين موقع الحادث.

وكانت السلطات القطرية قد أعلنت، الأحد، وقوع انفجار داخل أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، مؤكدة أن الحادث نتج عن خلل فني أثناء التشغيل، من دون تسجيل أي تسربات قد تشكل خطراً على العاملين أو المناطق المحيطة.

من جهتها، أكدت شركة قطر للطاقة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الحادث واحتواء تداعياته بالكامل.

وأوضحت الشركة أن الانفجار والحريق وقعا في مصنع "برزان" المخصص لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، وذلك أثناء بدء العمليات التشغيلية مساء الأحد، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة للطوارئ تدخلت فوراً للتعامل مع الموقف.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منشآت رأس لفان عودة تدريجية إلى العمل، بعد أن كانت قطر قد أوقفت عمليات مجمع الغاز الطبيعي المسال خلال فترة التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، قبل استئناف التشغيل تدريجياً اعتباراً من أبريل الماضي.

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