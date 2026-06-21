قطر تعلن بدء التفاوض التفصيلي على بنود الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران

دخلت المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بين الأطراف المعنية مرحلة جديدة، بعد إعلان دولة قطر تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة تتولى التفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي المرتقب، والذي من المتوقع أن يغطي جميع الجوانب الواردة في مذكرة التفاهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ورصد التقدم المحرز وصولاً إلى إبرام اتفاق نهائي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدماً في العملية التفاوضية بحسن نية، بهدف الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.

وشدد الأنصاري على أن قطر ستواصل، بصفتها إحدى الدول الوسيطة، العمل مع باكستان وكافة الأطراف المعنية لتهيئة أجواء إيجابية تدعم نجاح المفاوضات وتحقيق أهدافها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية انطلاق أعمال "قمة بحيرة لوسيرن" والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.

وأعربت الدوحة عن تطلعها إلى أن تسهم الاجتماعات الجارية في التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج مختلف القضايا التي تضمنتها مذكرة التفاهم، بما يعزز فرص الاستقرار ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهم بين الأطراف المشاركة.