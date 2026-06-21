بزشكيان: هناك إجماع داخل إيران على مسار التفاوض مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جميع مكونات القوات المسلحة الإيرانية أبدت موافقتها على المسار التفاوضي الذي تتبناه طهران، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بهذا المسار جاءت بإجماع داخل مجلس الأمن القومي الإيراني.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه التكهنات حول وجود خلافات داخلية بشأن مذكرة التفاهم التي حظيت بموافقة مبدئية من الولايات المتحدة وإيران.

وفي سياق متصل، شهدت سويسرا اجتماعًا بين وفدين أميركي وباكستاني في منتجع بورغنشتوك، حيث ضم الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس إلى جانب المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما ترأس الوفد الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف بمشاركة قائد الجيش عاصم منير.

وجاء هذا اللقاء قبيل انطلاق محادثات مرتقبة بين وفدي طهران وواشنطن، بمشاركة كل من باكستان وقطر، في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى تهيئة الأجواء للتفاوض.