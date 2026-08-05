قرار عاجل ضد الفتاة صاحبة ادعاء التحرش في منشأة ناصر وشقيقتها والسائق

قررت جهات التحقيق حجز الفتاة صاحبة واقعة ادعاء التحرش في منشأة ناصر، وشقيقتها، والسائق؛ لاستكمال التحقيق غدًا.

وكشفت التحريات أن الفتاة صاحبة واقعة ادعاء تعرضها للتحرش من قبل سائق نقل ذكي وجرح نفسها؛ كان من أجل إلصاق الاتهامات به.

وأوضحت التحريات أن الفتاة تعمل عاملة في محل عطور، مؤكدة كذب ادعائها فيما يتعلق بتحرش السائق بها، نكاية فيه؛ على إثر الخلاف بينهم حول قيمة الأجرة، متهمة السائق أنه اعتدى عليها بالسب على إثر الخلاف الذي نشب بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة، لاتهامها بادعاء تعرضها للتعدي والتحرش من أحد سائقي إحدى شركات النقل الذكي.

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ظهرت خلاله فتاة تدعي تعرضها للتحرش والتعدي من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خلال استقلالها السيارة في القاهرة.