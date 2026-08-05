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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل ضد الفتاة صاحبة ادعاء التحرش في منشأة ناصر وشقيقتها والسائق

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق حجز الفتاة صاحبة واقعة ادعاء التحرش في منشأة ناصر، وشقيقتها، والسائق؛ لاستكمال التحقيق غدًا.

وكشفت التحريات أن الفتاة صاحبة واقعة ادعاء تعرضها للتحرش من قبل سائق نقل ذكي وجرح نفسها؛ كان من أجل إلصاق الاتهامات به.

وأوضحت التحريات أن الفتاة تعمل عاملة في محل عطور، مؤكدة كذب ادعائها فيما يتعلق بتحرش السائق بها، نكاية فيه؛ على إثر الخلاف بينهم حول قيمة الأجرة، متهمة السائق أنه اعتدى عليها بالسب على إثر الخلاف الذي نشب بينهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة، لاتهامها بادعاء تعرضها للتعدي والتحرش من أحد سائقي إحدى شركات النقل الذكي.

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ظهرت خلاله فتاة تدعي تعرضها للتحرش والتعدي من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خلال استقلالها السيارة في القاهرة.

جهات التحقيق حجز الفتاة تحرش منشأة ناصر سائق

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