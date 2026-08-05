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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من أول جرام 24.. أسعار السبائك الذهب الآن في مصر

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً كنوع من الاستثمار الآمن في الذهب، وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام؛ لسهولة إعادة بيعها، كذلك يبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يعد من أفضل الخيارات للاستثمار في الذهب.

سعر سبيكة 1 جرام عيار 24


سجل سعر السبيكة BTC اليوم الأربعاء 5-8-2026، وزن جرام في الصاغة المصرية 6924 جنيها.

أسعار سبائك الذهب BTC في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2025 - إيجي إن

سعر سبيكة 2.5 جرام 

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 17 ألفا و122 جنيها.
 

سعر سبيكة 5 جرام عيار 24


وسجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأربعاء 5-8-2026، وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة 34 ألفا و120 جنيها.

سعر سبيكة وزن 10 جرام


فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات اليوم الأربعاء 5-8-2026 بالمصنعية في الصاغة 68 ألفا و210 جنيهات.

سعر سبيكة 20 جرام 


ومن بين أنواع السبائك سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما، وتسجل في الصاغة الآن 136 ألفا و380 جنيها.

سعر سبيكة 50 جرام


ووصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم الأربعاء 5-8-2026، بالمصنعية في الصاغة إلى 340 ألفا و800 جنيه.

سعر سبيكة 100 جرام

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC اليوم وزن 100 جرام بالمصنعية 681 ألفا و400 جنيه.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5096 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5945 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6794  جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 47.560  ألف جنيه

كشف "مرصد الذهب" عن ارتفاع قوي في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأوقية بنحو 80 دولارا مقارنة بإغلاق أمس، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

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