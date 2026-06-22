وفاة آلان جرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي خلال 5 ولايات عن عمر ناهز 100 عام

توفي الاقتصادي الأمريكي البارز آلان جرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن عمر ناهز 100 عام، بعد معاناته من مضاعفات مرض "باركنسون"، وفقًا لما أعلنته زوجته أندريا ميتشل مراسلة شبكة “إن بي سي نيوز”، والتي أوضحت أنه توفي في منزلهما اليوم الإثنين.

ويُعد جرينسبان أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الاقتصاد الأمريكي الحديث، إذ قاد السياسة النقدية للولايات المتحدة خلال خمس ولايات متتالية كرئيس للاحتياطي الفيدرالي امتدت بين عامي 1987 و2006 في عهد أربعة رؤساء أمريكيين، وشهد خلالها الاقتصاد الأمريكي واحدة من أطول فترات النمو في تاريخه.

وقالت ميتشل، في بيان، "كان رجلًا استثنائيًا ساعد في تشكيل الاقتصاد الأمريكي لعقود تحت رؤساء من الحزبين، وكان دائمًا صادقًا في الاعتراف بأخطائه.. سيُذكر بفضل عبقريته ولطفه".

وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان نعيه، "إن إسهامات جرينسبان في السياسة النقدية والفكر الاقتصادي تركت أثرًا دائمًا على المؤسسة وعلى مجال الاقتصاد وعلى الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أنه ساعد في ترسيخ المصداقية التي لاتزال من أهم أصول البنك المركزي الأمريكي.

وارتبط اسم جرينسبان بمرحلة ازدهار اقتصادي امتدت من عام 1991 حتى عام 2001، شهدت توسع العولمة وصعود قطاع التكنولوجيا والإنترنت، كما اكتسب شهرة واسعة بعدما سجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية خلال فترة رئاسة بيل كلينتون، حتى أطلق عليه أنصاره لقب "المايسترو".

وخلال رئاسته للاحتياطي الفيدرالي، تعامل جرينسبان مع أزمات اقتصادية بارزة، من بينها انهيار سوق الأسهم في "الاثنين الأسود" عام 1987، عندما تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 22% في أكبر هبوط يومي له على الإطلاق، إضافة إلى انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في بداية الألفية وتداعيات هجمات 11 سبتمبر 2001.

وظل إرثه الاقتصادي محل جدل، إذ حمّله منتقدون جانبًا من المسؤولية عن الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، بسبب دعمه لتحرير القطاع المالي والاعتماد على الرقابة الذاتية للمؤسسات، وهي سياسات قالوا إنها ساهمت في تفاقم فقاعة سوق الإسكان وظهور أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر.

وفي شهادته أمام الكونجرس عام 2008، وصف جرينسبان الأزمة المالية بأنها "تسونامي ائتماني يحدث مرة واحدة في القرن"، معترفًا بأن تداعياتها كانت أوسع بكثير مما كان يتوقع.

وُلد جرينسبان في 6 مارس 1926 في حي واشنطن هايتس بمدينة نيويورك، وأظهر منذ صغره تفوقًا في الرياضيات، ودرس الاقتصاد في جامعة نيويورك، ثم بدأ دراسة الدكتوراه في جامعة كولومبيا تحت إشراف الاقتصادي آرثر بيرنز، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي.

وبدأ مسيرته الحكومية في إدارة الرئيس جيرالد فورد رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين، قبل أن يعود إلى العمل العام عندما عينه الرئيس رونالد ريجان رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي خلفًا لبول فولكر.. وخلال فترة عمله التي استمرت نحو 18 عامًا، أصبح جرينسبان صاحب ثاني أطول فترة رئاسة للاحتياطي الفيدرالي بعد ويليام مارتن، الذي ترأس البنك المركزي الأمريكي بين عامي 1951 و1970.

وحصل جرينسبان على العديد من التكريمات الدولية، من بينها وسام جوقة الشرف الفرنسي عام 2000، ولقب الفارس الفخري من الإمبراطورية البريطانية عام 2002، كما منحه الرئيس جورج دبليو بوش وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، عام 2005.