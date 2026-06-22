مرشح لخلافة ستارمر.. آندي بورنهام يؤدي اليمين الدستورية عضوًا في البرلمان البريطاني

أدى آندي بورنهام- المرشح الأوفر حظاً لخلافة كير ستارمر في منصب رئيس وزراء بريطانيا- اليمين الدستورية كعضو في البرلمان، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات فرعية حاسمة في ماكرفيلد، شمال غرب إنجلترا.

استُقبل وصوله إلى لندن بحفاوة إعلامية كبيرة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر التلفزيونية التي رافقت قطاره من مانشستر إلى محطة يوستون، ثم سيارته الأجرة التي عبرت المدينة إلى وستمنستر، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

فيما هتف بعض النواب ضد “بورنهام” لدى دخوله البرلمان، ومن بينهم من صرخ قائلاً: "ليس هو المسيح".

ورَدَّ “بورنهام” ساخراً: "يا لك من ولد مشاغب"، في إشارة على ما يبدو إلى المقولة الشهيرة: "ليس هو المسيح، إنه ولد مشاغب جدا" من الفيلم الكوميدي السريالي "حياة برايان لمونتي بايثون".