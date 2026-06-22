وزير خارجية البحرين: نأمل أن تلتزم إيران بكل التعهدات في مذكرة التفاهم مع واشنطن

أكد وزير خارجية البحرين، أهمية الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وقال في كلمته في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجامعة العربية ، :" نأمل أن تتلزم إيران بكل التعهدات في مذكرة التفاهم مع واشنطن".

وتابع :" نستهدف توفير بيئة أمنة ومستقرة لكافة شعوب المنطقة ويجب الترابط بين الامة العربية كي نحافظ على الامن القومي العربي".

وأكمل :" هناك بصيص من الأمل لتحويل التحديات إلى فرص بتكاتف الجميع وتوفير حسن النوايا".

وفي سياق آخر، ترحب جمهورية مصر العربية باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتفويض من القادة العرب، خلال دورته العادية المستأنفة الـ١٦٥ المنعقدة اليوم الاثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ في العاصمة الأردنية عمّان، قرار تعيين نبيل فهمي بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو ٢٠٢٦.

ويأتي هذا الاختيار تقديراً للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المستوي العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.

